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Найти горящие туры из Минска, Москвы и Киева просто. Достаточно в фильтрах ниже уточнить “Город вылета” и “Страну“, в которой хотите отдохнуть и форма автоматически подгрузит туры. Подборка обновляется каждый день, как и динамика цен на туры по месяцам, добавляйте сайт в закладки — (CTRL+D).

Хорошо, а если мне не понравились ваши подборки горящих туров, что мне тогда делать? Юлия, эксперт tourday.by Тогда вы можете подобрать тур самостоятельно, воспользовавшись нашей формой поиска туров — https://tourday.by/searchtour

Плюсы горящих туров есть шанс отдохнуть за минимальные, иногда смешные деньги (скидка достигает 50-60%); спонтанные путешествия обостряют восприятие, делают вас счастливее, раскрашивают быт яркими красками; низкий сезон дает возможность попасть в роскошный отель, заплатив копейки; иногда горящий тур обходится дешевле, чем авиабилеты (можете купить путевку ради перелета, а подходящее жилье найти по приезде, если отель расстроил). Минусы тем, кто зависит от рабочего графика, крайне сложно подстроиться под жесткие рамки отпуска; непредсказуемость (хотели Таиланд, купили Турцию, потому что подвернулась горящая путевка); невозможно изменить дату вылета, отель, количество дней; для некоторых стран требуется виза, которую невозможно оформить до вылета

В какие страны можно улететь по горящей путёвке?

Горящие туры из Минска обычно появляются на популярных чартерных направлениях – Турция, Таиланд, Египет, Вьетнам, Болгария. Поймать выгодную путёвку гораздо проще, если высокий сезон только начинается или заканчивается. У всех стран этот период разный, например:

Египет , Куба – с января по апрель;

Египет , Куба – с января по апрель; Туры в Турцию – с мая до середины июня, после 25 августа;

Туры в Турцию – с мая до середины июня, после 25 августа; Таиланд, Индия – начало мая, сентябрь-октябрь;

Таиланд, Индия – начало мая, сентябрь-октябрь; ОАЭ, Израиль – декабрь-январь.

Чтобы найти тур по себестоимости в пиковый сезон или праздники, воспользуйтесь нашим календарём лучших цен 📅. Цена упадет, если турист уже после покупки откажется от путевки, что считается большой редкостью. Обычно для подобных вылетов действует единственное правило – чем ближе дата, тем дороже.

Популярное Вечная битва за право называться лучшей страной для отдыха белорусов в 2021 году продолжается Частые вопросы от туристов Что такое Al? Как это – все включено? Это трехразовое питание (завтрак, обед, ужин) + закуски в барах в течение всего дня. Безлимитно включены алкогольные и безалкогольные напитки, но только местного производства. Как правило, действие системы заканчивается в 00:00 часов и начинается в 07:00-08:00. Как выглядит английский завтрак? Сытный и калорийный прием пищи, обозначается EB (EnglishBreakfast) или AB (AmericanBreakfast). В него входят:

• яичница или омлет;

• сосиски, ветчина или жареный бекон;

• тосты из белого хлеба со сливочным маслом и апельсиновым джемом.

Завтрак подается порционно каждому гостю, дополняется стаканом сока, чаем или кофе. Что такое сингл номер? Single, SNGL или SGL. Небольшой номер, рассчитанный на проживание одного гостя. Оснащен односпальной кроватью, разместить дополнительные спальные места невозможно. Иногда в «синглы» ставят двуспальную кровать для большего комфорта, но жить разрешено только одному туристу.

Что такое топливный сбор при покупке тура? Это фиксированная доплата за горючее. Если стоимость топлива перед вылетом поднимется, перевозчики на его закупке потеряют много денег. Чтобы минимизировать их убытки, туроператор включает в стоимость тура сбор в размере от 20 до 100$ с человека (зависит от авиакомпании и дальности полета).

Что значит «завтрак включен»? Кроме проживания, вы бронируете завтрак в ресторане отеля. При подборе путевки обозначается BB (Bed&Breakfast). Обедать и ужинать можно там же, но уже за доплату, или в кафе/ресторанах вне отеля.

Полезно знать Люксовый отель 5* по горящей путевке – предложение из разряда фантастики, особенно для мегапопулярных Турции/Египта в разгар сезона. Если агентство рекламирует нечто подобное, есть большой риск, что менеджер специально урезал ряд услуг ради выгоды компании. Например, предлагает отдых без питания. «Все включено» премиум-отелей обходится недешево, поэтому «скидка» получается существенная. Заранее уточните список услуг внутри турпакета.

4 совета для любителей горящих туров Проверяйте срок действия паспорта. Например, для турецкого путешествия он должен действовать минимум 4 месяца после возвращения. Будет обидно, если купите шикарный тур, а из турецкого аэропорта вас отправят обратно – продлевать паспорт и бронировать заново. Горящие путевки обычно рассчитаны на двоих, изредка – троих. Желающим отдохнуть с ребенком лучше выбирать раннее бронирование (чем раньше вносите предоплату, тем дешевле стоимость). Даже если попадется горящий тур с трехместным размещением, за малыша придется платить, как за взрослого. Выгода весьма сомнительная. Соглашайтесь на горящие путевки Турция/Египет по системе Fortuna или Express, только если не боитесь экстрима. Вы не узнаете, какой отель предоставят, пока не доберетесь до места. Иногда отдых превосходит ожидания, но риск неудачи слишком велик. Когда забронируете тур, туроператору понадобится время, чтобы подтвердить проживание. Варианты «под запрос» рассматриваются долго, поэтому рискуете упустить предложение и потерять много времени из-за ожидания. Поэтому лучше бронировать варианты с моментальным подтверждением. Сейчас читают Турецкие отели для отдыха с детьми в 2021 году

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Часто задаваемые вопросы Нам часто поступают вопросы по поводу вылета, проживания, трансфера, питания, местных правил и др. Мы собрали самые популярные вопросы туристов и дали подробные ответы на них

Что значит питание UAL? В отелях с концепцией UAL, или «Ультра все включено» гости получают:

• 5-разовое питание с круглосуточным доступом к закускам в барах;

• напитки местного и импортного производства;

• ежедневное пополнение мини-бара;

• бесплатное посещение ресторанов а-ля карт.

Некоторые отели расширяют этот список по своему усмотрению.

Чем отличается отель «все включено» от «ультра»? «Ультра все включено» всегда немного круче, чем «все включено». Питание круглосуточное, а выбор напитков больше, присутствует импортный алкоголь и свежевыжатые соки. Некоторые отели добавляют допуслуги: индивидуальный трансфер, VIP-обслуживание, завтрак в номер, бесплатное посещение spa-центра. Что такое питание полный пансион? FB, FullBoard или «полный пансион» – это завтрак, обед и ужин по расписанию. Бесплатные напитки входят только в завтрак. Что такое завтрак буфет? То же самое, что «шведский стол», но на европейский манер. На буфетной стойке стоят хлопья, фрукты, соки, булочки, нарезка сыра и колбасы, сливочное масло и джем в мини-упаковках. Вареные/жареные сосиски, яичница, вареные яйца лежат на подогреваемых подносах. Из напитков – чай и кофе. Что такое номер стандарт? «Стандарт», Standard, STD. Это самый обычный однокомнатный номер, рассчитанный на одного или двоих гостей. Если площадь позволяет, в номер могут поставить дополнительное спальное место и продавать как DBL + EXB для троих гостей. Кому нельзя купаться в море? Плавать нельзя людям с эпилепсией, судорогами, лихорадочным состоянием, воспалением почек, кровотечениями, обострением хронических заболеваний и любыми острыми болями. Нырять с понтона и погружаться с аквалангом запрещено людям с плохой проходимостью слуховой трубы. Чем отличается FB от ALL? Оба варианта предлагают завтрак, обед и ужин. Отличие начинается с напитков: FB – бесплатные чай/кофе/сок только на завтраке, в остальное время за доплату. All – бесплатные напитки в любой прием пищи и в барах в течение дня. Также All предполагает закуски и снэки в барах. Что за тип питания RO? Аббревиатура от RoomOnly (только номер). Вы бронируете только проживание в отеле, иногда – пользование территорией. Питание и напитки в стоимость не входят.

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